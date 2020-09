In Neuenstadt am Kocher (Kreis Heilbronn) hat die Feuerwehr am Mittwoch einen Mann aus einer verrauchten Wohnung gerettet. Er war nach Polizeiangaben betrunken eingeschlafen und hatte Essen auf dem Herd vergessen. Der Gerettete sei jedoch alles andere als dankbar gewesen, teilte die Polizei mit, die ihn in Gewahrsam nehmen musste.