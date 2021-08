per Mail teilen

Die Polizei sucht einen Umweltsünder, der in Crailsheim-Tiefenbach (Kreis Schwäbisch Hall) Reifen illegal entsorgt und angezündet hat. Die Feuerwehr war in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mit drei Fahrzeugen und 16 Leuten im Einsatz, um das Feuer in der Nähe eines Maisfelds zu löschen. Es werden noch Zeugen gesucht.