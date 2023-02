Feuerwehreinsatz legt Heilbronner Stadtbahn lahm

Der Stadtbahnverkehr in Heilbronn war am Donnerstagabend wegen eines Feuerwehreinsatzes stark eingeschränkt. Am Marktplatz konnten vorübergehend keine Busse und Bahnen fahren.

Hunderte Menschen waren von der Störung der Stadtbahnen betroffen. Wegen eines Feuerwehreinsatzes musste die Kaiserstraße vorübergehend gesperrt werden. Die haupt Zufahrtstraße für die Stadtbahnen und Buslinien zum Hauptbahnhof war blockiert. Gegen 18 Uhr wurde die Straße wieder freigegeben, der Feuerwehreinsatz war nach kurzer Zeit beendet. Feuerwehreinsatz in der Heilbronner Kaiserstraße SWR SWR Zigarette im Lichtschacht Im Lichtschacht eines Gebäudes in der Kaiserstraße ist wohl wegen einer brennenden Zigarette Laub verbrannt. Das habe zu Rauchentwicklung geführt, weshalb die Feuerwehr gerufen wurde, teilt die Polizei auf Anfrage mit. Die Feuerwehr war mit Lösch- und Lüftungsarbeiten beschäftigt. Verletzt wurde niemand, ein Sachschaden ist nicht bekannt, so die Polizei.