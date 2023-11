Drei Feuerwehrautos für die Ukraine - dank HAKRO Merlins Crailsheim

Bereits vor einem Jahr konnten die HAKRO Merlins Crailsheim drei Feuerwehrfahrzeuge als Spende in die Ukraine schicken. Am Montag rollen wieder drei Stück los.

Montag um sechs Uhr in der Früh soll es losgehen: Dank einer Spendenaktion durch die HAKRO Merlins Crailsheim sind drei Feuerwehrfahrzeuge zusammengekommen, die als Spende in die Ukraine geschickt werden. Die Route führt erst nach Polen, in Crailsheims (Kreis Schwäbisch Hall) Partnerstadt Bilgoraj. Dort werden sie dann dem Bürgermeister übergeben und es geht weiter in die Ukraine nach Nowowolynsk - diese Stadt ist wiederum Partnerstadt von Bilgoraj. Der Bedarf an Löschfahrzeugen sei hoch, sagt Joachim Wieler, stellvertretender Abteilungsleiter der HAKRO Merlins Crailsheim.

Vor einem Jahr schon einmal drei Fahrzeuge geschickt

Schon vor über einem Jahr, direkt nach dem Kriegsausbruch, gab es mit dem Mannschaftsbus der HAKRO Merlins eine erste Lieferung an Hilfsgütern in die Ukraine, erzählt Joachim Wieler. Dadurch sei man in das Thema "reingeraten". Über die polnische Partnerstadt kam dann die Information, dass es vor allem an Feuerwehrfahrzeugen fehle.

Da die Stadt Crailsheim zu diesem Zeitpunkt drei Fahrzeuge abzugeben hatte und es bereits ein Spendenkonto gab, konnten so bereits damals drei Feuerwehrfahrzeuge losgeschickt werden:

Zwei der Fahrzeuge sind noch in Nowowolynsk im Einsatz. Das dritte Fahrzeug, ein Gefahrgut-Lkw, wurde Richtung Front verlegt.

Fahrzeuge aus Crailsheim, Wiesloch und Belgien

Diesmal kommen die Fahrzeuge aus verschiedenen Städten: Eines kommt wieder aus Crailsheim, ein zweites wurde über eine europäische Feuerwehrplattform gefunden und kommt aus Malmedy in Belgien. Das dritte Fahrzeug kommt aus Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis). Zwei Löschfahrzeuge und ein Rettungswagen kamen so zusammen.

Ein Rettungswagen kam als Spende aus der belgischen Stadt Malmedy. HAKRO Merlins Crailsheim

Gefahren wird der Zug von einer Truppe Freiwilliger, unter anderem dem Stadtbrandmeister von Crailsheim. Die Fahrzeuge werden für die Tour auch noch mit weiteren Hilfsgütern vollgepackt, unter anderem gibt es 35 Sauerstoffflaschen und passende Tragegestelle.