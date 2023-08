Rettet Leben: Heilbronner Feuerwehr sensibilisiert für CO-Melder

per Mail teilen

Die unsichtbare Gefahr einer Kohlenmonoxid-Vergiftung (CO) lauert auch im Sommer. Zu oft werde sie noch unterschätzt, warnt die Heilbronner Feuerwehr.

Die Heilbronner Feuerwehr warnt vor einer möglichen Kohlenmonoxid-Vergiftung im Sommer. Die Gefahr einer solchen Vergiftung zum Beispiel durch Gasthermen bestehe nicht nur im Winter, sondern gerade auch bei hohen, sommerlichen Temperaturen. Die hohen Außentemperaturen oder auch eine mobile Klimaanlage können dann eine CO-Vergiftung verursachen.

Mobile Klimaanlagen erhöhen Gefahr einer CO-Vergiftung

Ein Abgasrückstau der Gastherme entstehe zum Beispiel bei einem zu niedrigen oder blockierten Schornstein oder wenn die Temperaturdifferenz zwischen innen und außen zu gering ist. Als weitere Gefahrenquelle nennen die Experten von der Feuerwehr mobile Klimaanlagen. Diese ziehen warme Raumluft an und leiten sie nach draußen. Dadurch entsteht ein Unterdruck in der Wohnung, wodurch von einer Gastherme das Kohlenmonoxid aus dem Abgasrohr wieder zurück in die Wohnung gezogen werden kann.

Bei Vergiftung schnell reagieren

Bei anfänglichen Vergiftungssymptomen wie Atemnot, Übelkeit, Schwindel oder Kopfschmerzen sollte man unbedingt eine CO-Vergiftung in Erwägung ziehen, schreibt die Heilbronner Feuerwehr auf Facebook. Eine hohe CO-Konzentration in der Raumluft könne schnell tödlich sein, wohingegen unentdeckte geringe Mengen des Gases über einen längeren Zeitraum zu chronischen Vergiftungen führen und Langzeitfolgen wie Demenz, Diabetes mellitus oder Herz-Kreislauf-Ereignisse haben können. Deshalb lautet die Empfehlung der Lebensretter, in Wohnungen mit "brennstoffbetriebenen" Geräten immer einen CO-Melder installieren.