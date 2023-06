Der harte Weg zum Tauchschein bei der Feuerwehr Heilbronn

Sie retten verunglückte Arbeiter aus Kühlbecken der Industrie, bergen versunkene Autos oder helfen bei Hochwasser. Schon die Ausbildung als Feuerwehrtaucher hat es in sich.

Die Taucher der Feuerwehr haben vielfältige und gefährliche Aufgaben. Seit 1977 ist der Tauchschein verpflichtender Teil der Ausbildung bei der Heilbronner Berufsfeuerwehr. Zurzeit üben sie im Karlssee auf dem ehemaligen BUGA-Gelände und im Neckar.

Warum keine Frauen?

Neun Auszubildende seien es in diesem Jahrgang - eine reine Männertruppe. "Von den 70 Bewerbungen für die Karriere bei der Berufsfeuerwehr sind nur drei von Frauen eingegangen", sagt der stellvertretende Kommandant Frank Zimmermann. Häufig scheitere es am Sporttest oder den technischen Voraussetzungen. Und Heilbronn sei kein Einzelfall, so Zimmermann. Der Frauenanteil bei den Berufsfeuerwehrleuten liege in Deutschland unter drei Prozent.

Hoffnung mache die Jugendfeuerwehr. Da gebe es mittlerweile deutlich mehr Mädchen als früher, sagt er. Eine Hürde bei der Berufsfeuerwehr ist die Voraussetzung einer technischen Ausbildung. Im Handwerk gebe es immer noch wenig Frauen und allein das schränke die Bewerberinnenzahl ein, so Zimmermann weiter.

Ein Taucher der Feuerwehr Heilbronn bei einer Übung im Karlssee. SWR

"Traurige Wahrheit"

Die Tauchausbildung der Heilbronner Feuerwehr dauert insgesamt zwölf Wochen. Sie besteht aus Theorie und Praxis. Geübt wird im Schwimmbad, im Karlssee und im Neckar. Auch wenn man kaum die Hand vor Augen sieht, unter Wasser müsse gesägt, geknotet und geschraubt werden. Die sportliche Fitness sei besonders wichtig, fast täglich werde geschwommen, um auch längere Sucheinsätze bei Strömung machen zu können, heißt es.

Zur traurigen Wahrheit gehöre, dass bei Einsätzen, in denen Menschen aus dem Wasser geholt werden müssen, diese oft schon tot seien, sagt Markus Widmann, der Leiter des Tauchdienstes.

Unterschiede zum Sporttauchen

Der Unterschied zum Sporttauchen sei vor allem die schlechte Sicht unter Wasser. Die Taucher seien deshalb nicht nur über eine Führungsleine, sondern auch mit einem Kabel für den Sprechkontakt mit einem Signalmann am Ufer verbunden. "Sie tauchen mit einer Vollgesichtsmaske, sodass sie auch bei Ohnmacht weiter atmen können", so Widmann weiter.

Weil der Blick auf das Manometer, das Druckmessgerät, manchmal nicht möglich ist, spüren sie zudem einen speziellen Widerstand beim Atmen, wenn eine Sauerstoffflasche sich dem Ende zuneigt. Die Ausrüstung ist redundant, also doppelt abgesichert. Und das führt am Ende zu einem Ausrüstungsgewicht von über 40 Kilogramm.