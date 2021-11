Braunsbach bietet Katastrophengebieten Hilfe an

Im Mai 2016 war die Gemeinde Braunsbach selbst von einer Flutkatastrophe heimgesucht worden. Jetzt bietet die Kommune anderen Unwettergebieten Hilfe an.

Natürlich habe man die Bilder aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz auch in Braunsbach (Kreis Schwäbisch Hall) gesehen, sagte Bürgermeister Frank Harsch (parteilos) dem SWR. Er habe sich sofort in die Menschen vor Ort und in die Verantwortlichen hineinversetzen können.

Ende Mai vor fünf Jahren schoss eine reißende Welle mit Wassermassen und Geröll durch die Ortsmitte der Gemeinde Braunsbach. Sie hinterließ eine Schneise der Verwüstung: Autos, Bäume, Möbel - alles wurde mitgerissen, ganze Gebäude zerstört. Wie durch ein Wunder wurde in Braunsbach niemand verletzt oder getötet. Aber noch heute prägt die Naturkatastrophe die Kommune.

Die Gemeinde hatte nach der Katastrophe von 2016 mit dem Wiederaufbau begonnen, mittlerweile seien rund 60 Millionen Euro investiert worden. Braunsbach steht jetzt bereit, wenn in den Unwettergebieten Gerät oder Know-how benötigt werden, sagte Harsch dem SWR.

Braunsbach - die Unwetterkatastrophe Am 29. Mai 2016 war der Ortskern von Braunsbach (Kreis Schwäbisch Hall) von einer verheerenden Flutwelle überrollt worden. Braunsbach erlangte dadurch bundesweit traurige Berühmtheit. Über 100 Gebäude waren stark beschädigt worden, zehn mussten abgerissen werden. Es entstand rund 100 Millionen Euro Gesamtschaden. Nach dem Unglück wurden Straßen und Plätze im Kernort erst einmal monatelang provisorisch repariert. Ein Jahr nach der Katastrophe ging es dann endgültig an den Wiederaufbau.

Einsatzkräfte aus der Region in Hochwassergebieten im Einsatz

Derweil sind auch Einsatzkräfte aus der Region Heilbronn-Franken helfen in den Hochwassergebieten in Rheinland-Pfalz. Feuerwehren, DRK und THW-Ortsverbände haben Helferinnen und Helfer entsandt. Sie sollen Einsatzkräfte vor Ort unterstützen.

Nachdem in den letzten 24 Stunden bereits einer unserer Helfer mit dem Einsatz-Nachsorge-Team des THW LV Baden-Würtemberg nach Koblenz alarmiert wurde, sind heute gegen 21 Uhr 14 Helfer unserer Fachgruppen Notversorgung und Wassergefahren zur Unterstützung gerufen worden. Ziel ist der Ort Hermeskeil, wo sich der Bereitstellungsraum befindet.

Aufgabe wird sein, die Kräfte vor Ort, die seit Tagen gegen die extremen Hochwasser kämpfen, zu unterstützen.



Wir drücken die Daumen, das alles klappt und alle gesund und munter wieder nach Hause zu Ihren Familien kommen!

Mit Booten im Gepäck ins Katastrophengebiet

Wie ein Sprecher des THW Wertheim mitteilte, sind zwölf Kameradinnen und Kameraden der Fachgruppe Wassergefahren am Donnerstagabend mit zwei Lkw und einem Mannschaftswagen nach Rheinland-Pfalz gestartet. Im Gepäck: zwei Boote. Vor Ort in Hermeskeil befindet sich ein Bereitstellungsraum, von wo aus die Helfer angefordert und koordiniert werden. Die Lage war noch relativ unübersichtlich, die Nacht verbrachten die Freiwilligen erst einmal auf dem Lkw. Kontakt, so der Wertheimer Sprecher, bestehe derzeit kaum, der Einsatz im Unwettergebiet habe Vorrang.

Auch vom THW Ortsverband (OV) Heilbronn sind "sind momentan 15 Helfer des OV mit mehreren Booten und Großfahrzeugen im Einsatz", so ein Sprecher. Mehrere Fachgruppen waren in der Nacht in Hermeskeil angekommen. Zudem wurde ein Helfer für das Einsatz-Nachsorge-Team in das Krisengebiet rund um Koblenz geschickt, um bei der psychischen Betreuung von Betroffenen und Helfern zu unterstützen.

DRK Kreisverband Heilbronn mit drei Einsatzfahrzeugen und sechs Helfern im Katastropheneinsatz in Rheinland-Pfalz

DRK Heilbronn: Helfer können "nur noch reagieren"

Der Katastrophenschutzbeauftragte René Rossow vom DRK-Kreisverband Heilbronn steht in engem Kontakt mit den Kollegen in den Hochwassergebieten. Einige der Helfer seien schon in Braunsbach (Kreis Schwäbisch Hall) im Einsatz gewesen. Nun sei die Lage um einiges schlimmer.

"Das Bild dort für die Kräfte vor Ort ist eigentlich, dass sie aktuell nur noch reagieren. Wenn Hilfeersuchen kommen, helfen sie sogar rettungsdienstlich aus, neben den normalen Evakuierungstätigkeiten, sprich Altenheime evakuieren und koordinieren."

Viel Zeit für lange Vorbereitungen sei nicht geblieben, sagt Rossow. Da die meisten Helferinnen und Helfer auch berufstätig sind, hieß es abends: "Zahnbürste, Wechselklamotten einpacken und aufmachen." An Schlaf sei kaum zu denken und wenn, dann nur ein paar Stunden. Die erste Nacht hätten die Helfer im eigenen Krankenwagen übernachtet, später ginge es dann wahrscheinlich in Hallen und andere Lager.

Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Hall im betroffenen Bad Neuenahr-Ahrweiler

Die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Hall hilft ebenso im Hochwassergebiet in Rheinland-Pfalz. Am Donnerstag starteten 18 Mitglieder mit fünf Einsatzfahrzeugen ins besonders schwer betroffene Bad Neuenahr-Ahrweiler. Dort stellen sie zunächst bis Sonntag den Grundschutz sicher, damit sich die örtlichen Einsatzkräfte auf die Hochwasserbekämpfung konzentrieren können.

Auch die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Hall hilft im Hochwassergebiet in Rheinland-Pfalz, im besonders betroffenen Bad Neuenahr-Ahrweiler

Monteure der Haller Stadtwerke helfen bei Instandsetzung der Stromversorgung

Außerdem haben die Haller Stadtwerke Monteure mit Fahrzeugen, Material und Geräten ins Krisengebiet nach Bad Neuenahr-Ahrweiler geschickt, um die Instandsetzung der Stromversorgung zu unterstützen. Die Stadtwerke Schwäbisch Hall gründeten im Jahr 2010 gemeinsam mit Bad Neuenahr-Ahrweiler die ahrtal-werke GmbH. Seitdem besteht eine Verbindung zwischen den beiden Städten.

Der Lebensmittel-Riese Lidl, der zur Schwarz-Gruppe in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) gehört, spendet nach eigenen Angaben 500.000 Euro für die Hilfsorganisationen im Bündnis '"Aktion Deutschland Hilft" für deren Arbeit in den Überschwemmungsgebieten. "Mit der Geldspende können sowohl Einsatzmaterialien für die Helfer organisiert als auch Betroffene bei der Erstversorgung unterstützt werden", heißt es auf der Homepage.