Heilbronner Feuerwehr bereitet sich auf Unwetter vor

Die Feuerwehr Heilbronn bereitet sich auf die Unwetterlage vor. Gegebenenfalls sollen auch die freiwilligen Feuerwehren zur Wachbereitschaft an die Magazine beordert werden.

Seit Dienstagabend laufen die Vorbereitungen für die angekündigte Unwetterlage, sagte Kommandant Fabian Müller dem SWR. "Wir beobachten das Wetter und die Lage sehr genau", so Müller. Es habe Besprechungen der Führungskräfte gegeben, gut möglich dass noch weitere dazu kommen.

Pumpen, Sandsäcke, Boote und Kettensägen

Zusätzliche Geräte oder Material wurden noch nicht vorbereitet, so Müller. Denn noch sei ja unklar, ob überhaupt und in welcher Weise es die Region treffe. Bei einem punktuellen Starkniederschlag brauche es Pumpen, Sandsäcke und Boote, bei starken Windgeschwindigkeiten eher Kettensägen. Das, was die Fahrzeuge im Alltag an Board haben, reiche. Alles andere würde dann im konkreten Ernstfall sehr schnell an die Einsatzstelle gebracht.