Ob Hitzewellen mit Trockenheit wie in der Türkei und Griechenland oder Unwetter wie in der Eifel. Der Klimawandel zwingt auch Feuerwehren auf- und umzurüsten - zum Beispiel in Heilbron.

Nicht überall muss es gleich die große Katastrophe sein, die mit schwerem Gerät bekämpft wird, aber auch die Feuerwehr Heilbronn hat beim Kampf gegen Flächenbrände aufgerüstet. Dabei hat die Feuerwehr vor allem den Klimawandel im Blick. Auch wenn durch den vielen Mischwald in Baden-Württemberg die Waldbrandgefahr deutlich geringer ist als in Teilen von Ostdeutschland oder gar Südeuropa, kann auch hier die anhaltende Trockenheit gefährlich werden. Das sagte der Heilbronner Feuerwehrsprecher Jürgen Vogt dem SWR. Es gibt immer wieder Zeiten, so Vogt, in denen beispielsweise offenes Feuer und Grillen im Wald verboten sind. In solchen Zeiten bereiten sich die Einsatzkräfte präventiv auf Wald- und Flächenbrände vor.

Kräfte der Feuerwehr Heilbronn beim Löschen eines Fahrzeugbrands Pressestelle Feuerwehr Heilbronn

Wasserrucksäcke zum gezielten Löschen

Zum Einsatz kommen dabei neben schwerem Gerät auch handliche Utensilien: Seit rund drei Jahren sind sogenannte Wasserrucksäcke im Einsatz. Die mit Wasser befüllten Taschen tragen die Feuerwehrmänner und -frauen auf ihrem Rücken.

"Dann können die Einsatzkräfte durch den Wald marschieren, die Glutnester oder die Feuerstellen suchen und gezielt wenig Wasser dosiert aufbringen und auch die Brände löschen."

Spezialfahrzeuge löschen wassersparend

Zudem gibt es geländegängige Spezialfahrzeuge, die beispielsweise Böschungen und extreme Steigungen bewältigen können. Die Fahrer solcher Fahrzeuge müssen entsprechend geschult werden. Weiter lernen die Feuerwehrleute Taktiken der Waldbrandbekämpfung. Da es im Wald keine Hydranten gibt, muss mit Löschwasser möglichst effektiv umgegangen werden. Die Feuerwehr Heilbronn kann mit verschiedenen Fahrzeugen insgesamt bis zu 20.000 Liter herbeibringen. Manche Fahrzeuge sind mit Hochdruckpumpen ausgerüstet, mit denen man wassersparend und effektiv löschen kann. Auch Gerätschaften, um das Feuer auszuschlagen oder schneisen zu ziehen, sind im Repertoire der Feuerwehr.

Der Unimog der Feuerwehr transportiert viel Wasser zum Einsatzort Pressestelle Feuerwehr Heilbronn

Feuerwehr bemängelt Disziplin im Stau

Doch nicht nur Wetterkatastrophen stellen Rettungskräfte vor neue Herausforderungen. Ein alt bekanntes Problem hält die Feuerwehr Heilbronn gerade derzeit auf Trab: In der anhaltenden Ferienzeit beklagen die Floriansjünger und -jüngerinnen vor allem die mangelnde Disziplin einiger Autofahrer im Stau bei der Bildung einer Rettungsgasse. Nach der stundenlangen Fahrt sind die Menschen gestresst und genervt, so Feuerwehrsprecher Vogt. In den Staus im Hin- und Rückreiseverkehr würde dann schon einmal vergessen, eine Rettungsgasse zu bilden.

Ein falsch stehendes Fahrzeug aber reiche schon, um wertvolle Zeit bei einem Unfall zu verlieren. Im schlimmsten Fall kostet es Leben. Probleme beim Durchkommen haben dann vor allem die Großfahrzeuge der Feuerwehr Heilbronn wie beispielsweise ein Kran, der bei Lkw-Unfällen eingesetzt wird.