Feuerwehr in Heilbronn soll bald digital funken

Die Feuerwehr im Stadt- und Landkreis Heilbronn soll nach und nach im Umgang mit Digitalfunk geschult werden. Die Planungen dazu laufen. Noch funkt die Feuerwehr analog.

Eigentlich sollte der digitale Umstieg in Heilbronn schon zur Fußballweltmeisterschaft 2006 erfolgen. Doch erst seit einiger Zeit gibt es konkrete Schritte. Nun sollen rund 600 digitale Geräte angeschafft werden. Nicht nur die Umrüstung der Feuerwehrhäuser und 450 Einsatzfahrzeuge ist aufwendig, auch der Schulungsaufwand ist enorm, sagte Kreisbrandmeister Bernd Halter dem SWR. Denn die Feuerwehren sollen "hart" umgestellt werden. Es gibt also in der einzelnen Abteilung keine Übergangsphase.

Mehr Abhörsicherheit

Das typische Rauschen, das beim Funken zu hören ist, werde am Ende dann auch der Vergangenheit angehören. Dafür gebe es beim Sprechen aber noch einen kurzen Zeitversatz. Dennoch, so Halter, bietet die neue Technik auch mehr Abhörsicherheit.

Die Kosten für die gesamte Umstellung auf den Digitalfunk mit Schulung und allem, was dazugehört, beziffern die Verantwortlichen auf etwa 1,7 bis knapp unter 2 Millionen Euro.