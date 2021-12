Feuerwehren mahnen zur Vorsicht bei der Weihnachtsbeleuchtung

Die Feuerwehren in der Region bitten Bürger, in den nächsten Tagen auf offenes Kerzenlicht, aber auch auf elektrische Lichterketten an Weihnachtsbäumen besonders genau zu achten. Denn nicht nur Kerzen stellen eine Gefahr dar, so der Kreisbrandmeister des Landkreises Heilbronn Bernd Halter: „Was Weihnachten betrifft, ist es für die Feuerwehr auch immer wieder eine Überraschungstüte.“ Zwar gehe der Trend zurück, offenes Licht am Weihnachtsbaum oder als Dekoration anzubringen. Dafür aber gebe es mehr elektronische Beleuchtung, beispielsweise mit LED-Lichtern. Da Elektrizität im Haushalt der Hauptgrund für Brände sei, empfiehlt die Feuerwehr, nur in Deutschland geprüfte technische Produkte zu verwenden – zu erkennen an den gängigen CE-Prüfzeichen.