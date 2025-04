Feuerwehr jagt Feuerwehr: Einsatzfahrzeug in Heilbronn geklaut

per Mail teilen

In Heilbronn wurde am Freitagvormittag ein Feuerwehrfahrzeug geklaut - vor den Augen eines Feuerwehrmanns. Der Dieb konnte schnell gefasst werden, er war wohl berauscht.

Ein Feuerwehrmann aus Heilbronn-Biberach dürfte am Freitagvormittag einen großen Schrecken bekommen haben. Um das Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Biberach abzuschließen, hatte er gegen 10:20 Uhr ein Einsatzfahrzeug davor geparkt - den Schlüssel ließ er stecken. Und Gelegenheit macht bekanntlich Diebe: Ein 28-Jähriger soll in genau diesem Moment an dem Feuerwehrfahrzeug vorbeigelaufen, eingestiegen und dann sofort losgefahren sein. Einem Polizeisprecher zufolge handelte es sich bei dem gestohlenen Fahrzeug um einen Pkw, kein größeres Fahrzeug, wie beispielsweise einen Leiterwagen.

Mit weiterem Feuerwehrfahrzeug hinterher

Der Feuerwehrmann bemerkte den Diebstahl direkt und nahm mit einem weiteren Feuerwehrfahrzeug die Verfolgung auf. Währenddessen alarmierte er auch noch die Polizei. Von Biberach ging es dann über die Bad Rappenauer Stadtteile Fürfeld und Bonfeld (beide Kreis Heilbronn) in Richtung der Autobahnauffahrt Bad Rappenau. Doch noch bevor der 28-Jährige auf die Autobahn fahren konnte, wurde er dem Polizeibericht zufolge "mit starken Polizeikräften" widerstandslos festgenommen.

Führerschein konnte nicht eingezogen werden

Wie es weiter heißt, soll der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel gestanden haben, nähere Details gibt es nicht. Er musste für eine entsprechende Blutentnahme ins Krankenhaus. Den Führerschein des mutmaßlichen Diebes konnten die Beamten allerdings nicht einziehen, denn er hat laut Polizei gar keinen.