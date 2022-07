Bei einem Brand in Blaufelden (Kreis Schwäbisch Hall) ist am Samstag eine Wohnung wegen starker Rauchentwicklung unbewohnbar geworden. In einem Verteilerkasten in der Waschküche ist das Feuer ausgebrochen. Einsatzkräfte konnten das Feuer löschen. Der Schaden wird auf 120.000 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand, teilt die Polizei mit.