Im Kreis Heilbronn hat es am Wochenende drei Mal gebrannt: in einem Recyclingbetrieb in Heilbronn, in einer Scheune bei Bad Friedrichshall schon zum zweiten Mal und zuletzt in Crailsheim.

In Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) ist am späten Sonntagabend ein leerstehendes Gebäude ausgebrannt. Verletzt wurde niemand. Der Alarm ging kurz vor 21 Uhr bei der Feuerwehr ein. Das Gebäude im Stadtbereich an der B290 stand bereits in Flammen, als die Feuerwehr eintraf. Wie sich vor Ort herausstellte, so die Polizei, sollte das leere Haus bald abgerissen werden.

Löscharbeiten bis in den frühen Morgen

Gegen Mitternacht hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Nachlöscharbeiten dauerten bis gegen 3:30 Uhr. Solange war auch die B290 in dem Bereich voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar.

Die Scheuen stand in Vollbrand Franziska Hessenauer/Einsatz-Report24

Scheune brennt zum zweiten Mal

Bereits am Samstag wurde die Feuer wegen eines Brandes in Oedheim (Kreis Heilbronn) alarmiert. Zwischen Bad Friedrichshall-Kochendorf und Oedheim brannte eine Scheune. Dort hatte es bereits am Sonntag vor einer Woche gebrannt, ohne größeren Schaden. Jetzt am Samstag stand die Scheune allerdings in Vollbrand – geschätzter Schaden: rund 150.000 Euro.

Auch jetzt am Samstag hatten Zeugen wieder Jugendliche in der Nähe der Scheune bei Oedheim gesehen, wie bereits vor einer Woche. Die Polizei ermittelt auch dieses Mal wegen möglicher Brandstiftung.

Das Feuer in der Recyclingfirma war schnell gelöscht 7Aktuell

Feuer in Recyclingbetrieb im Osthafen

Ebenfalls am Samstagnachmittag brannte es in einem Recyclingbetrieb im Heilbronner Osthafen. Ein Förderband war wegen eines technischen Defekts in Brand geraten. Der Sachschaden liegt bei 20.000 Euro. Ein Schaden für den Neckar wird ausgeschlossen.

In beiden Fällen wurde niemand verletzt. Weder in der Heilbronner Recyclingfirma, noch in der Scheune bei Oedheim hattens cih zum Zeitpunkt der Brände Menschen befunden.