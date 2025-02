Die Feuerwehr ist am Sonntag wegen starker Rauchentwicklung in Öhringen zu einem Einsatz gerufen worden. Grund war ein Brand in einem Wohnhaus in der Innenstadt.

Am Sonntagmittag ist die Feuerwehr zu einem Brand in der Öhringer Innenstadt (Hohenlohekreis) ausgerückt. Ein Bewohner musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Nach Angaben der Feuerwehr wurde gegen Mittag eine starke Rauchentwicklung gemeldet. Offenbar hatte ein Vorhang Feuer gefangen, erklärte ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Öhringen. Insgesamt waren 24 Feuerwehrkräfte mit fünf Einsatzfahrzeugen vor Ort, unterstützt von Polizei und Rettungsdienst. Bewohner löscht Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr Ein Bewohner konnte die Flammen mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle bringen, bevor die Feuerwehr eintraf. Die Einsatzkräfte begleiteten ihn ins Freie und übernahmen die Nachlöscharbeiten. Weitere Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen. Laut Feuerwehr blieb der Sachschaden gering, sodass die Anwohner nach dem Einsatz in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.