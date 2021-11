per Mail teilen

In Bad Friedrichshall-Kochendorf (Kreis Heilbronn) hat es am Mittwochmorgen im Keller eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Das Haus wurde evakuiert. Das Feuer war bereits um 6:30 Uhr gelöscht, danach konnten die Parteien bis auf eine wieder in ihre Wohnungen zurück. Bei acht Menschen bestand der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung. Die Brandursache ist noch unklar.