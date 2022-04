Im Shoppingcenter und Kulturforum K3 in Heilbronn hat es am Donnerstagvormittag kurz gebrannt. Die Feuerwehr habe das Feuer schnell im Griff gehabt, so ein Sprecher der Polizei. Ein Brandmeldealarm mit ungewissen Informationen zur Größe des Brandes war eingegangen. Daher rückte die Feuerwehr mit mehreren Leiterwagen an. Details zur Ursache des Brandes sind noch keine bekannt.