Millionenschaden nach Brand eines Geschäfts für Imkereibedarf in Blaufelden

Ein Feuer hat einen Imkereibedarf in Blaufelden zerstört. Die Feuerwehr ist weiterhin vor Ort.

Am Mittwochvormittag war ein Brand in einem Imkereibedarf in Blaufelden-Billingsbach (Kreis Schwäbisch Hall) ausgebrochen. Kurz nach 11 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert.

Löscharbeiten dauern mehrere Tage

Mit 25 Fahrzeugen rückte die Feuerwehr zum Brandort aus, rund 160 Einsatzkräfte waren zeitweise im Einsatz, sagte Joachim Wagner, Kreisbrandmeister in Schwäbisch Hall dem SWR. Verletzt wurde niemand. Der Schaden liegt wahrscheinlich im siebenstelligen Bereich, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

Die Einsatzkräfte werden wohl noch mehrere Tage mit den Löscharbeiten beschäftigt sein, berichtet Wagner: Mit einem Bagger werden die Brandüberreste auseinandergezogen, aufglimmende Glutnester können so beseitigt werden.

Mischung aus Holzhandel und Imkereibedarf in Flammen

In Flammen stand am Mittwochvormittag unter anderem eine relativ neue Firmenhalle. Die Rauchsäule war weithin sichtbar. Auch ein angrenzendes Wohnhaus wurde in Mitleidenschaft gezogen, es ist allerdings unbewohnt. Das betroffene Unternehmen ist eine Mischung aus Holzhandel und Imkereibedarf. Dementsprechend schnell griff das Feuer auf einer Fläche von rund zwei Fußballfeldern um sich.

Hubschrauber der Polizei im Einsatz

Das Feuer drohte auf benachbarte Gebäude überzugreifen. Die Kinder des angrenzenden Kindergartens wurden rechtzeitig auf dem Sportplatz in Sicherheit gebracht.

Auch die Polizei war mit mehreren Streifen vor Ort, um den Unglücksort abzusperren. Ein Hubschrauber war im Einsatz und flog über das brennende Gelände.