In Gaildorf-Unterrot (Kreis Schwäbisch Hall) ist am Dienstagabend ein landwirtschaftliches Anwesen in Brand geraten. Das Feuer hat wohl ein Wohnhaus und eine Scheune beschädigt. Laut Polizei mussten rund 15 Kühe in Sicherheit gebracht werden, verletzt wurde durch das Feuer nach ersten Erkenntnissen niemand. Für die Löscharbeiten musste die Hauptstraße durch den Ort gesperrt werden. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar und auch der entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt.