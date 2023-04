In Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) ist am Freitagabend ein Feuer in einer Gaststätte ausgebrochen. Es entstand ein Schaden von rund 200.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

In der Küche einer Gaststätte im Bad Rappenauer Salinenpark ist Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, bevor sich die Flammen auf das restliche Gebäude ausbreiten konnten. Das Inventar der Küche, die Innenwände sowie Teile des Dachs wurden laut Polizei erheblich beschädigt. Hoher Schaden, keine Verletzten Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Personen im Gebäude. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200.000 Euro. Wie das Feuer ausbrechen konnte ist noch unklar. Neben der Polizei war die Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften vor Ort.