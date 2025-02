Zwei Verletzte nach Feuer in einem Neckarsulmer Reifenlager

Bei einem Brand in einem Firmengebäude in Neckarsulm sind am Montagnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Das Feuer war in einem Reifenlager ausgebrochen.

Brennende Reifen und viel Rauch - in einem Reifenhandel in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) hat es am Montagnachmittag gebrannt. Dabei wurden nach Angaben der Polizei zwei Menschen verletzt. Der Besitzer des Reifenhandels sowie ein Mitarbeiter der Firma mussten mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden, heißt es. Feuer im Neckarsulmer Reifenlager: Werkstatt und Wohnhaus massiv verraucht Es war gegen 14:15 Uhr als der Brand in einem Kellerraum des Gebäudes ausbrach. Laut Feuerwehr konnte das Feuer aber schnell gelöscht werden. Dennoch kam es zu einer enormen Rauchentwicklung, berichtet der Einsatzleiter der Feuerwehr Kai Lindheimer. Denn obwohl die Werkstatt und das Wohnhaus nicht direkt vom Feuer betroffen waren, zog der Qualm durch das gesamte Gebäude. Der Rauch kam aus dem Werkstattbereich und aus allen Geschossen des Wohnhauses heraus. Bei einem Brand in einem Neckarsulmer Reifenhandel wurden zwei Menschen verletzt. Das Feuer war in einem Kellerraum ausgebrochen. Die Werkstatt und das Wohnhaus mussten anschließend gelüftet werden. SWR Rund 20.000 Euro Schaden nach Feuer im Neckarsulmer Reifenlager Das Gebäude musste anschließend von der Feuerwehr belüftet werden. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 20.000 Euro. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist derzeit noch unklar, so die Polizei. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Aufgrund der Feuerwehrarbeiten musste die Ausfahrt der B27 in Richtung Neuenstädter Straße gesperrt werden. Die Feuerwehr war mit insgesamt 15 Fahrzeugen und 70 Einsatzkräften vor Ort.