per Mail teilen

Ein 21-jähriger Mann hat am Dienstagabend versucht, eine Geflüchtetenunterkunft in Crailsheim anzuzünden. Als ein Zeuge ihn stellte, zückte er ein Messer.

Zeugen alarmierten am Dienstagabend die Polizei, weil ein Mann an der Unterkunft für Geflüchtete in der Crailsheimer Ludwigstraße (Kreis Schwäbisch Hall) Feuer gelegt hatte. Laut Polizei bedrohte der Mann einen Mitarbeiter und setzte sich gegen seine Verhaftung zur Wehr.

Tatverdächtiger wehrt sich mit Messer

Gegen 20 Uhr am Dienstagabend ging bei der Polizei der Notruf eines Mitarbeiters aus der Geflüchtetenunterkunft in Crailsheim ein. Ein 21-Jähriger war bei dem Versuch beobachtet worden, das Gebäude in Brand zu setzen. Als der 30-jährige Zeuge einschritt, um das Feuer zu löschen, bedrohte der Tatverdächtige ihn mit einem Messer. Auch gegen die eintreffenden Polizeibeamten leistete er nach Angaben der Polizei Widerstand und behinderte die Löscharbeiten.

Motiv für Brandanschlag bislang unklar

Schließlich gelang es den Einsatzkräften, den Mann zu überwältigen und festzunehmen. Mithilfe eines Feuerlöschers ließ sich der Brand unter Kontrolle bringen, trotzdem entstand am Gebäude ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Der Tatverdächtige befindet sich nun in Untersuchungshaft. Auf ihn kommen mehrere Strafanzeigen zu, unter anderem wegen schwerer Brandstiftung. Der Mann sei selbst kein Bewohner der Unterkunft, heißt es, habe aber einen Migrationshintergrund. Es handle sich nicht um eine fremdenfeindliche Tat.