Disco-Streit: 29-Jähriger wegen versuchter Tötung festgenommen

Die Polizei hat einen 29 Jahre alten Mann festgenommen. Er steht im Verdacht, einen Security-Mitarbeiter einer Disco in Leingarten mit einem Steinwurf schwer verletzt zu haben.

Der festgenommene 29-Jährige soll am 9. Oktober vor einer Diskothek in Leingarten (Kreis Heilbronn) einen Security-Mitarbeiter vor einer Disco mit einem Stein beworfen und dabei schwer verletzt haben. Das meldete die Polizei am Mittwochnachmittag.

Der 29-Jährige und zwei Begleiter waren von der Security aus der Disco gewiesen worden, nachdem sie offenbar an einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen beteiligt waren. Nachdem sie aus Frust zunächst Steine gegen das Clubgebäude geworfen hatten, soll der 29-Jährige einen massiven Backstein gegriffen und gezielt nach dem 50 Jahre alten Security-Mitarbeiter geworfen haben. Dieser wurde am Kopf getroffen und schwer verletzt. Ein weiterer Sicherheitsmann konnte den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der 29-Jährige sitzt bereits seit Anfang der Woche wegen versuchten Totschlags in U-Haft.