Hinter den zahlreichen gesprengten Zigarettenautomaten in Schwäbisch Hall stecken laut Polizei gleich zwei Tätergruppen. Bei der einen Gruppe handelt es sich demnach um eine Frau und drei Männer zwischen 19 und 20 Jahren. Sie sollen drei Automaten gesprengt haben. Ihnen droht nun ein Strafverfahren - sie sind aber auf freiem Fuß. Anders steht es um die zweite Gruppe aus sechs Personen: Die beiden Rädelsführer sitzen in Untersuchungshaft. Ihnen werden acht Sprengungen zugeordnet. Es wurde ein fertiger Sprengsatz gefunden. Der Gesamtschaden betrage über 100.000 Euro, so die Polizei.