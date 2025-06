Nachdem eine Frau bei einem Unfall in Waldenburg schwer verletzt wurde, hat die Polizei drei Verdächtige festgenommen. Sie sollen geplant haben, die Frau umzubringen.

Zuerst sah alles nach einem Verkehrsunfall aus: Vor zwei Wochen wurde eine Frau vor einem Kindergarten in Waldenburg (Hohenlohekreis) von einem Auto angefahren. Dabei wurde die 30-Jährige schwer verletzt. Doch laut Polizei gab es schnell Hinweise, dass von den Autoinsassen eigentlich geplant war, die Frau umzubringen.

Die Ermittler nahmen am Montag drei Verdächtige fest, darunter den Ehemann des Opfers. Das gab die Polizei und Staatsanwaltschaft Heilbronn am Donnerstag bekannt.

Auftragsmord statt Verkehrsunfall?

Das Tatauto hatte die Polizei schon kurz nach dem vermeintlichen Unfall in einer Tiefgarage in Öhringen (Hohenlohekreis) entdeckt. Die Spuren führten dann zu einem 28-Jährigen und seiner 33 Jahre alten Lebensgefährtin. Der Ehemann des Opfers soll das Paar beauftragt haben, die Frau umzubringen. Wie genau die Verdächtigen an der Tat beteiligt waren, wird aktuell noch ermittelt. Aktuell sitzen alle drei Verdächtigen in Untersuchungshaft, die Ermittlungen gehen weiter.