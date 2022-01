Festnahme nach Messerattacke

Bei einer Auseinandersetzung am Sonntagnachmittag in Schwaigern-Massenbach (Kreis Heilbronn) wurde ein 34-Jähriger mit einem Messer schwer verletzt. Der Mann war laut Polizei zuvor mit vier weiteren Menschen in Streit geraten. Warum der Mann dann mit einem Messer attackiert wurde, steht noch nicht fest. Er musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Täter flüchteten mit einem Auto, konnten aber später durch eine sofort eingeleitete Fahndung auf der A5 bei Bruchsal (Kreis Karlsruhe) festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an. Die Männer wurden nach Angaben der Polizei wieder auf freien Fuß gesetzt.