Heilbronn: 38-Jähriger nach Messerattacke verhaftet

Nach zwei Messerangriffen am vergangenen Mittwoch auf dem Heilbronner Marktplatz ist ein 38-jähriger Mann verhaftet worden. Die Polizei sucht Zeugen und Videomaterial.

Die Polizei Heilbronn hat einen 38-jährigen Mann verhaftet. Er soll am vergangenen Mittwoch in Heilbronn zwei Männer arabischer Herkunft mit einem Messer schwer verletzt haben.

Der Mann ist wegen versuchten Totschlags in zwei Fällen verhaftet worden. Er soll einen 17- und einen 22-Jährigen am Heilbronner Marktplatz mit einem Messer schwer verletzt haben. Der Tatverdächtige ist Deutscher, die beiden Opfer arabischer Herkunft. Der Haftbefehl wurde bereits am vergangenen Donnerstag in Vollzug gesetzt. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Polizei sucht Videomaterial

Ein zweiter Tatverdächtiger, der an einer der Auseinandersetzungen beteiligt war, wurde ebenfalls identifiziert, festgenommen, dann aber wieder frei gelassen. Laut Polizei berichten Zeugen, die Situation sei auch gefilmt worden. Die Polizei bittet darum, sich zu melden und das Videomaterial zur Verfügung zu stellen.