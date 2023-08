Mitglieder der Heilbronner Mädchenbande gefasst

per Mail teilen

Nach mehreren Fällen von Körperverletzung kam die Polizei Heilbronn einer Mädchenbande auf die Spur. Nun sind zwei junge Täterinnen verhaftet worden.

Mehrere Straftaten im Juli und August brachten die Polizei auf die Spur einer gewaltbereiten Mädchenbande, die im Stadtgebiet Heilbronn für mehrere Fälle von Körperverletzung verantwortlich sein soll. Am Mittwoch gab es nun erste Festnahmen.

14- und 15-Jährige festgenommen

Nach umfangreichen Ermittlungen durch das Haus des Jugendrechts hat die Staatsanwaltschaft Heilbronn Haftbefehl gegen eine 14-Jährige und eine 15-Jährige erlassen. Das hat das Polizeipräsidium Heilbronn am Freitag bekannt gegeben. Der Verdacht: Gefährliche Körperverletzung in mehreren Fällen. Die beiden Mädchen befinden sich nun in Justizvollzugsanstalten.

Hohe Gewaltbereitschaft der Bande

Insgesamt soll die gesuchte Bande aus bis zu zehn Mädchen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren bestehen. Die Polizei stuft die Gruppe als sehr gewaltbereit ein. Das übliche Vorgehen der Jugendlichen: Sie suchten sich meist junge Frauen, die ihnen zahlenmäßig unterlegen waren und traten zunächst unter harmlosem Vorwand an sie heran. Dann kam es zu Beleidigungen bis hin zu Schlägen und Tritten. Hinweise und Handyvideos der Taten führten die Ermittler zu den Mitgliedern der Bande. Mehrere der Mädchen sind aufgrund ihres jungen Alters strafunmündig.