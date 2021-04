per Mail teilen

Die Heilbronner Polizei hat zwei Männer festgenommen, die versucht haben sollen, sich gegenseitig umzubringen. Vorausgegangen war eine Schlägerei vergangene Woche am Alten Friedhof.

Bereits am Donnerstag vergangener Woche gab es die Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern nahe der Innenstadt am Alten Friedhof in Heilbronn.

Fünf Menschen seien geflüchtet, hieß es. Zwei Männer im Alter von 41 und 44 Jahren wurden schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert - wie man annahm als Opfer. Nun hat die Polizei die beiden Männer als mutmaßliche Täter festgenommen. Sie hätten sich die Verletzungen gegenseitig zugefügt.

Daher wurde gegen beide nun Haftbefehl wegen versuchter wechselseitiger Tötungsdelikte beantragt. Dieser wurde am Dienstag, 13.04.2021, vom Amtsgericht Heilbronn erlassen. Die vermeintlichen Täter wurden daraufhin in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen und hat auf ihrer Internetseite eine Personenbeschreibung veröffentlicht.