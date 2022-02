"Festival Tanz!" wieder in Heilbronn nach Corona-Pause

Das "Festival Tanz!" findet in diesem Jahr wieder in Heilbronn statt. Canan Erek ist die neue Festivalleiterin. Sie will verstärkt jüngere Menschen ansprechen.

Das "Festival Tanz!" in Heilbronn findet nach zwei Jahren Pandemie-Pause wieder statt. Die neue Festivalkuratorin ist seit vergangenem Herbst Canan Erek. Sie ist Tänzerin, Choreografin und Kuratorin und lebt in Berlin. Sie freut sich auf die neue Aufgabe in der Stadt am Neckar und hat bereits Pläne für die kommenden Jahre. So möchte sie auch in der Innenstadt mit Tanz präsenter werden.

Festivalkuratorin Canan Erek SWR SWR

Tanzfestival für alle Altersgruppen

Das diesjährige "Festival Tanz!" will Erek für möglichst alle Altersgruppen interessant machen. Neben den klassischen Auftritten in den großen Spielstätten in Heilbronn wird es auch Angebote für Kinder und Jugendliche geben und ein Projekt für Schulen.

"Sonoma" kommt zum Festival Tanz! Heilbronn Alfred Mauve

Bildgewaltiges Werk aus Spanien unter den Aufführungen

Unter den Darbietungen ist das Eröffnungsstück "Le chant des ruines" von Michèle Noiret aus Belgien. Von der spanischen Kompanie "La Veronal" kommt das surreale, poetische Werk "Sonoma". Das Festival läuft vom 17. bis 22. Mai in Heilbronn. Der Vorverkauf hat begonnen.