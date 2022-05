Positive Bilanz von Festival "Tanz! Heilbronn!"

Im Heilbronner Theater ist am Sonntagabend das Festival für zeitgenössischen Tanz „Tanz! Heilbronn“ mit der letzten Aufführung im Komödienhaus zu Ende gegangen. Insgesamt wurden sieben Produktionen aus Belgien, Spanien, den Niederlanden, Kanada und Deutschland gezeigt. Darunter drei deutsche Erstaufführungen. Nach Angaben der Festivalleitung seien die Stücke im Durchschnitt zu knapp 80 Prozent ausgelastet gewesen. Die neue Festivalkuratorin Canan Erek zieht Bilanz: "Es war großartig, ich bin mehr als glücklich, so ein interessiertes Publikum hier vorgefunden zu haben. Und auch die Zuschauerzahlen haben sich von Tag zu Tag gesteigert. Freitag war ganz ausverkauft. So weit kann ich vielleicht sagen, dass es nächstes Jahr ein größeres Programm geben wird und nicht nur hier im Haus, sondern auch in der Stadt, in öffentlichen Räumen und Plätzen."