Virtuose Tanzkunst beim Festival "Tanz! Heilbronn"

Beim Festival "Tanz! Heilbronn" treten internationale Tanz-Kompanien und Solokunstschaffende auf. Die Eröffnung gestaltet die im vergangenen Jahr gefeierte Kompanie GN|MC.

Im Heilbronner Theater heißt es zum mittlerweile 13. Mal "Tanz! Heilbronn". Das sechstägige Festivalprogramm ist vielfältig, internationale Künstlerinnen und Künstler kommen in die Stadt am Neckar. Auf mehreren Bühnen und in der Innenstadt zeigen sie ihr Können. Das Tanzfestival hat kein spezielles Motto, es soll den zeitgenössischen Tanz in seiner ganzen Vielfalt zeigen: sinnlich, humorvoll, kraftvoll und mitreißend, so die Veranstalter.

Herausragende Tanzkunst in Heilbronn

Festivalkuratorin Canan Erek bringt erneut international renommierte Kompanien und junge Choreografen nach Heilbronn, die hier ihr Können in mehreren Spielstätten zeigen. Auch auf öffentlichen Plätzen in der Heilbronner Innenstadt wird es wieder etwas zu sehen geben.

Am Dienstagabend startet das Festival mit einer libanesisch-spanischen Tanzkompanie im Großen Haus des Heilbronner Theaters. Sie greift unter dem Titel "Made of Space" die Themen Rhythmus, Zeit und Vergänglichkeit auf, uraufgeführt 2021 in Barcelona. Am Mittwoch geht es dann weiter mit "And Then" - Tanz, Poesie und Zirkus für Kinder in einer bunten Märchenkulisse in der BOXX. Das Programm läuft bis 14. Mai.