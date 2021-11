"Science & Theatre" in Heilbronn widmet sich Künstlicher Intelligenz

Künstliche Intelligenz - wie wird sie unser Leben verändern? Um diese Frage dreht sich das Kooperations-Festival "Science & Theatre" des Heilbronner Theaters und der experimenta.

"Schwarze Schwäne" sollte im Januar uraufgeführt werden, wegen der Corona-Pandemie wurde daraus nichts. Die Uraufführung findet dafür am 17. November zur Eröffnung des "Science & Theatre" Festivals statt. Jochen Klenk

Am Mittwochabend startet das zweite "Science & Theatre"-Festival in Heilbronn. Die Veranstalter wollen damit die Schnittstellen von Wissenschaft und Theater erforschen und ungewöhnliche Bühnenformate präsentieren. Das Festival findet dieses Jahr zum zweiten Mal statt.

Künstliche Intelligenz

Das zentrale Thema des diesjährigen Festivals ist Künstliche Intelligenz, schließlich sei "KI" das Top-Thema der nächsten Jahre, so Axel Vornam, der Intendant des Heilbronner Theaters:

"Wir merken ja jetzt schon, wie das immer stärker in unseren Alltag eingreift. Und das wird spannend, da zu formulieren, wo grenzt man sich ab und wie weit will man sozusagen der künstlichen Intelligenz auch Freiraum geben."

Festival-Auftakt

Mit der Uraufführung des Stücks "Schwarze Schwäne" von Christina Kettering wird das Festival am Mittwochabend um 20 Uhr in der experimenta eröffnet. "Schwarze Schwäne" hatte beim ersten "Science & Theatre" 2019 den Autorenwettbewerb gewonnen. Das Stück beschäftigt sich mit der Frage, was zu tun ist, wenn ein Mensch pflegebedürftig wird. Hilft uns Künstliche Intelligenz oder ist sie eines Tages in der Lage, uns zu beherrschen?

Autorenwettbewerb 2021

Das Festival endet am 21. November erneut mit einem Autorenwettbewerb, der sich in diesem Jahr dem Thema "Die Zukunft ist digital?!" widmet. Drei Finalisten-Stücke werden dabei in szenischen Lesungen vorgestellt. Das Publikum hat die Gelegenheit, mit seinem Votum die finale Entscheidung zu beeinflussen.