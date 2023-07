Haigern Live! Festival in Talheim: Feiern für den guten Zweck

Am Freitag startet das Haigern Live! Open Air Festival bei Heilbronn. Rund 25.000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet. Der Erlös des Festivals wird gespendet.

Das Haigern Live! Festival auf dem Haigern zwischen Talheim und Flein (beides Kreis Heilbronn) geht in die 13. Ausgabe. Unter dem Motto "Spielen für einen guten Zweck!" treten bis Montag 15 Bands auf, darunter Top-Acts wie Max Giesinger, Gregor Meyle und Pohlmann. Rund 25.000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet.

Festival für den guten Zweck

Die mehr als 250 Helferinnen und Helfer arbeiten ehrenamtlich, auch viele Jugendliche seien mit dabei, so Andre Späth, der Organisator des Festivals. Mit dem Erlös wird der Förderverein Kinderfreizeit Haigern e.V. unterstützt. Dieser setzt sich unter anderem für benachteiligte Familien ein.

"Ich glaube es lohnt sich, das einfach miteinander zu verknüpfen, etwas Gutes zu tun und einen schönen Abend hier zu verbringen."

Vorbereitungen liefen problemlos

Eine Woche habe der Aufbau des Festivalgeländes gedauert, der dieses Jahr ohne Probleme ablief: "Wir hatten tatsächlich tolles Aufbauwetter, wir hatten wenig Regen, nicht so viel Hitze und sind sehr gut durchgekommen und freuen uns jetzt auf vier Tage tolles Programm bei uns auf der Haigern Live! Bühne", freut sich Andre Späth, der auch der Mitbegründer des Fördervereins ist.

Hochkarätiges musikalisches Programm

Das Programm startet am Freitag mit "Benzo" und "Twinz". Hauptact Max Giesinger tritt am Freitag ab 22.30 Uhr auf. "The Nightliveband featuring Pohlmann" ist der Hauptact am Samstag ab 22.15 Uhr. Am Sonntagabend steht ab 20 Uhr eine Queen-Coverband auf der Bühne. Zum Abschluss des Festivals spielt am Montagabend ab 20.30 Uhr Gregor Meyle. Auch einige Newcomer sind mit dabei. Am Familiensonntag gibt es freien Eintritt sowie einen Gottesdienst und Kinderprogramm.

Drohnenshow am Samstagabend

Am Samstagabend wird es erstmalig in der Region Heilbronn eine Drohnenshow zur Musik der "Nightliveband" geben. 81 Drohnen werden synchron zu ausgewählten Songs verschiedene Figuren im Himmel formen.

Kartenvorverkauf auf Vorjahresniveau

Die Organisatoren sind insgesamt zufrieden, der Kartenvorverkauf laufe auf Vorjahresniveau. Max Giesinger werde bestimmt schon vor Festivalbeginn ausverkauft sein, meint Andre Späth. Das hat sich bewahrheitet. Der Freitag ist ausverkauft. "Bei den anderen Tagen denke ich, werden wir nicht ausverkauft sein, aber die Ticketverkäufe laufen auch da gut", so Späth. Er erwartet ungefähr 25.000 Besucherinnen und Besucher, aber das sei auch immer vom Wetter abhängig.

An- und Abreise zum Festivalgelände werden mit kostenlosen Shuttlebussen organisiert, denn die Parkmöglichkeiten auf dem Haigern sind begrenzt. Die Shuttles verkehren im 15-Minuten-Takt zwischen Flein, Talheim und den ausgeschilderten Park and Ride-Parkplätzen.