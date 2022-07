Festival "Haigern Live!" startet

per Mail teilen

Bei Talheim (Kreis Heilbronn) startet am Freitag das Open Air-Festival "Haigern Live!". Es ist die zwölfte Ausgabe des Benefizfestivals. Bisher wurden rund 13.000 Karten verkauft. 85 Prozent der Tickets seien bisher immer an der Abendkasse verkauft worden, so die Organisatoren. Sie hoffen auf insgesamt gut 30.000 Besucherinnen und Besucher. Bis Montagabend treten insgesamt 15 Bands und Künstler auf - unter anderem Milow, Bosse und Lotte. Außerdem gibt es einen Gottesdienst und ein Kinder-Musical. Mit den Erlösen werden die Kinderfreizeiten auf dem Haigern unterstützt.