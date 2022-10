Viele Feste in der Region am Wochenende

Viel los am Wochenende in der Region Heilbronn-Franken: Ein Überblick, von der Heilbronner langen Nacht der Kultur bis zur Martini-Messe in Tauberbischofsheim.

Am Wochenede gibt es in der Region Heilbronn-Franken einige Feste zu besuchen. Sowohl in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) als auch in Heilbronn finden sogenannte lange Nächte zu unterschiedlichen Themen statt.

In Heilbronn lädt am Samstag ab 17 Uhr die freie Kulturszene aus 40 Institutionen zur Langen Nacht der Kultur ein. In Crailsheim findet ab 18 Uhr die lange Nacht der Türme statt. Die Türme in der Stadt werden mit farbigen Lichtern angestrahlt, dazu gibt es Führungen, Theater und Musik. Ebenfalls im Kreis Schwäbisch Hall, lädt tagsüber Bühlertann ein. Dort ist von 9 bis 16 Uhr der 35. Kirchweihmarkt.

In Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) ist die Martini-Messe mit Krämermarkt und Streetfood. Ein Highlight: In der Stadthalle gibt es hochwertige Second-Hand-Kleidung, die nach Gewicht verkauft wird.

Beim Bambinilauf in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) gehen die jüngsten Läufer an den Start. Stadt Tauberbischofsheim (Brigitte Hörner)

Außerdem findet im Rahmen der Martini-Messe auch der 2. TBB-RUN statt. Es gibt einen Haupt-, einen Schüler-, einen Hobby- sowie einen Bambinilauf und einen Nordic-Walking-Wettbewerb. Start ist um 14 Uhr. Die Martini-Messe läuft noch bis einschließlich Montag.