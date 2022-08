Fernfahrer leiden stark unter großer Hitze

Bei hohen Temperaturen wird es im Lkw-Führerhaus schnell zu heiß für erholsamen Schlaf. Das kann die Straßensicherheit gefährden, heißt es beim Kirchberger Fernfahrerstammtisch.

Unter den derzeit herrschenden hohen Temperaturen leiden aktuell viele Fernfahrer. Ohne Standklimaanlage werde es in vielen Führerhäusern zu heiß, um in den gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten einen erholsamen Schlaf zu haben. Das könne auch die Sicherheit auf den Straßen gefährden, meint Dieter Wahl vom Fernfahrerstammtisch in Kirchberg (Kreis Schwäbisch Hall).

Lösung: Illegal den Motor laufen lassen

Notfalls werde auf Parkplätzen dann immer wieder illegal der Motor laufen gelassen, um die Klimaanlage betreiben zu können. Viel besser wäre jedoch eine Standklimaanlage, so Wahl. Aber auch heute seien diese in vielen Lkw nicht eingebaut. Das sei ein sehr großer Nachteil für die Fahrer, denn in den Kabinen sei bei 30 bis 35 Grad im Schatten kaum an Schlaf zu denken.

In der Politik sei es bereits fast zu einer Pflicht zu Standklimaanlagen gekommen, wegen angeblich zu hoher Kosten für Spediteure sei es jedoch nicht dazu gekommen, erzählt Wahl.

Lkw-Fahrer müssen sich zahlreichen Problemen stellen

Neben der Hitze seien zu laute Standplätze, zu wenige Parkplätze und Gefahren durch Ladungs-Diebe und Planenschlitzer ebenfalls große Probleme für Fernfahrer - laut Wahl auch auf deutschen Straßen.