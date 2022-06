per Mail teilen

In Wertheim-Mondfeld (Main-Tauber-Kreis) ist am Dienstagmittag der Dachstuhl eines Gebäudes komplett ausgebrannt. Das Feuer war in einer Ferienwohnung ausgebrochen. Die Bewohner der angrenzenden Gebäude wurden evakuiert und die Straße gesperrt. Verletzt wurde niemand. Der Schaden liegt im sechsstelligen Bereich.