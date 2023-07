Bei vielen Unternehmen gibt es noch offene Stellen. Neben Produktion und Logistik bietet der Markt auch ungewöhnliche Ferienjobs - wie die Region Heilbronn-Franken zeigt.



Ob neues Smartphone, Reise oder Führerschein - alles kostet. Da bieten Ferienjobs Schülerinnen und Schülern eine gute Gelegenheit, das Taschengeld aufzustocken. Möglichkeiten gibt es in der Region Heilbronn-Franken genug, noch suchen viele Unternehmen Verstärkung.

Ferienjobs der etwas anderen Art

Bei Haller Löwenbräu kann man zum Beispiel Sixpacks "drücken", Abfüllanlagen reinigen oder Gläser spülen. In der Sonnenhof-Schule Schwäbisch Hall werden Stallhilfen in der Reittherapie gesucht. Wer etwas mehr als sechs Wochen Zeit hat, für den könnte auch eine Aufgabe als Grabungshelfer in Neuenstadt am Kocher beim Landesamt für Denkmalpflege in Frage kommen. Auch Kanal Türpe aus Bretzfeld hat schon zwei Ferienjob-Plätze vergeben.

Die Kitzberg-Klinik in Bad Mergentheim sucht Leute, die Akten in Kartons packen und ins Archiv bringen. Die Erlacher Höhe braucht Hilfe im Sozialkaufhaus in Schwäbisch Hall, und in Abstatt (Kreis Heilbronn) können sich Ferienjobber im Bauhof mit Malerarbeiten etwas hinzuverdienen. Es kann, muss aber also nicht immer Produktion oder Logistik sein.

Auch die Firma GEMÜ bietet jedes Jahr viele Ferienjobs an. GEMÜ

Zahlreiche offene Stellen

Bei GEMÜ in Ingelfingen und Kupferzell (Hohenlohekreis) gibt es die klassischen Jobs in Produktion und Logistik. Aber auch die hauseigenen Gärtner suchen aktuell Verstärkung, verriet Personalerin Ilka Röhlke dem SWR. Dieses Jahr würden insgesamt 150 bis 200 Ferienjobber gesucht.

Ziehl-Abegg in Künzelsau hat ebenfalls noch offene Stellen, vor allem im Schichtbetrieb. In den Sommermonaten habe das Unternehmen in der Regel rund 100 Ferienarbeitende, teilte Sprecher Rainer Grill mit.

Bei Würth sind es dieses Jahr 250 Ferienjobs. 100 Stellen seien im Zweischichtbetrieb in der Logistik noch frei, teilte eine Sprecherin mit. Dafür müsse man aber mindestens 18 Jahre alt sein. Für die Zeit ab dem 21. August gebe es aber auch noch Ferienjobs ohne Schichtdienst für jüngere Bewerberinnen und Bewerber.

Trotz Werbung weniger Bewerbungen für Ferienjobs

Bei Schäfer + Peters in Öhringen gab es dieses Jahr 20 Bewerbungen weniger als im vergangenen Jahr. Die 30 Arbeitsplätze für Ferienjobber konnte das Unternehmen trotzdem besetzen. Ebm-Papst in Mulfingen (Hohenlohekreis) bietet 300 Stellen an, etwas weniger als im Vorjahr, 150 sind schon besetzt. Das Unternehmen spüre einen deutlichen Rückgang bei der Zahl der eingegangenen Bewerbungen, obwohl die Jobs beworben werden, sagte ein Sprecher dem SWR.