per Mail teilen

Im Gebiet des Heilbronner-Hohenloher-Haller Nahverkehrs (HNV) fahren Busse und Bahnen ab Mittwoch wegen der Osterferien zum nach dem Ferienfahrplan. Betroffen sind die Regionalbuslinien im Kreis Heilbronn, dem Hohenlohekreis sowie die Stadtbusse in Neckarsulm und Heilbronn. Fahrgäste sollten sich vorab informieren, ob ihre geplante Fahrt mit einem "F" für "nur in den Ferien" oder einem "S" für "nur an Schultagen" gekennzeichnet ist.