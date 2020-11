Auf der Suche nach Baumarten, die dem Klimawandel besser trotzen ist in Schwäbisch Hall ein seltenes Exemplar eines Feldahorns entdeckt worden. Für die Holzwirtschaft waren die eher kleinen und buschartigen Bäume bislang uninteressant, der Feldahorn in Schwäbisch Hall aber ist 30 Meter hoch und hat einen dicken geraden Stamm. Forstminister Peter Hauk sagte dem SWR: "Den wollen wir in der Zukunft beernten, um aus dem Saatgut Sämlinge zu gewinnen, die dann anderorts auch eingebracht werden können. Die Chancen stehen ganz gut, wenn man so ein großes Exemplar erwischt. Es ist wie bei jeder Fortpflanzung, da gibt natürlich welche, die werden überhaupt nicht groß aber wenn die Elternbäume groß und stark sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass auch die Kinder so sind. Wir haben keine Möglichkeit gentechnisch etwas zu verändern, müssen also herkömmlich züchten, und das machen wir, und da muss man sich eben auf solche Merkmale verlassen."