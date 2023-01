Mehr Grippe-Fälle bei hoher Feinstaubbelastung

Laut einer Studie der AOK erkranken in Regionen mit hoher Feinstaubbelastung mehr Menschen an einer Grippe als in Regionen mit niedriger Belastung.

Eine Studie der Allgemeinen Ortskrankenkasse (AOK) Baden-Württemberg und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt stellt den Zusammenhang von Umwelteinflüssen und Grippe-Inzidenzen her. So haben Feinstaub und Temperatur einen signifikanten Effekt auf Grippe-Erkrankungen.

In der Region Heilbronn-Franken liegen die mittleren Werte der Feinstaubbelastung zwischen elf Mikrogramm in Königheim (Main-Tauber-Kreis) als niedrigster Wert und knapp zwölf Mikrogramm in der Stadt Heilbronn als höchster Wert. Gemäß den Hochrechnungen der Studie ist das Risiko, an Grippe zu erkranken, in Regionen mit der höchsten beobachteten Feinstaubbelastung etwa doppelt so hoch wie in Regionen mit den niedrigsten Feinstaubwerten.

Beschränkt man die Betrachtung nur auf die Grippe-Inzidenz gibt es große Unterschiede zwischen den einzelnen Orten. In der Studie werden die anonymen Daten der Krankenkasse mit den umweltrelevanten Daten deutschlandweit in Bezug gebracht.