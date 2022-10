Brackenheim feiert Tag der Deutschen Einheit mit Klaus Töpfer

Mit einem Festakt feiert Brackenheim die Wiedervereinigung vor über 30 Jahren.

Der ehemaligen CDU-Bundesumweltminister Klaus Töpfer wird am Sonntag in Brackenheim (Kreis Heilbronn) als Gastredner an der Feierstunde zum Tag der Deutschen Einheit teilnehmen. Töpfer wurde 1987 Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Heute begleitet er mehrere Ämter unter anderem bei der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen.

Festakt für die Region

Die Stadt Brackenheim hat Töpfer zum Festakt eingeladen. Die Veranstaltung startet am Sonntag um 11 Uhr im Bürgerzentrum. Die Heuss-Stadt will damit Menschen aus der Region einen Ort bieten, gemeinsam den "für unser Land glücklichen Moment", wie es in der Einladung von Bürgermeister Thomas Csaszar heißt, zu feiern. Der Tag der Deutschen Einheit ist dann am Montag, am dritten Oktober.