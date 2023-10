Tag der Deutschen Einheit: Traditionelle Feierstunde in Brackenheim

In Brackenheim hat am Sonntag wieder eine Feierstunde anlässlich des Tags der Deutschen Einheit stattgefunden. Es ging um aktuelle politische Themen, Sprecher war Norbert Röttgen.

Seit 1989 wird jährlich in Brackenheim (Kreis Heilbronn) die Wiedervereinigung Deutschlands gefeiert. Jahr für Jahr kommen Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft zu dem Event als Redner in die Heuss-Stadt. Am Sonntag ab 11 Uhr hat CDU-Bundestagsmitglied Norbert Röttgen zu aktuellen politischen Themen gesprochen, erklärte Steffen Heinrich, Brackenheims Pressesprecher, im SWR-Interview vorab.

"Die Verantwortung Deutschlands im Zeitalter geopolitischer Konflikte"

Das Thema zu dem Röttgen gesprochen hat, ist aktueller denn je. Es ging um die politische Verantwortung Deutschlands in Zeiten geopolitischer Konflikte. Natürlich mussten bei diesem Thema die Fragen nach Waffenlieferungen Deutschlands in die Ukraine und dem Umgang mit geflüchteten Menschen hierzulande ebenfalls angesprochen werden, so der Pressesprecher.

Röttgen sei hierfür genau der Richtige gewesen, erklärt Steffen Heinrich, da er lange Jahre Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses gewesen und in diesem auch nach wie vor Mitglied sei. Rund 45 Minuten dauerte der Vortrag, im Anschluss war Zeit für Diskussion und Austausch.

Feierstunde Jahr für Jahr - seit 1989

Und die Veranstaltung hat Tradition. Nur wenige Kommunen im Land feiern nach Aussage Heinrichs den Tag der Deutschen Einheit schon so lange und so regelmäßig wie Brackenheim. Dass die Stadt die Geburtsstadt von Theodor Heuss ist, ist dafür nur ein Grund. Dieser habe schon damals im Grundgesetz das Anstreben einer Wiedervereinigung Deutschlands festschreiben lassen. Wie auch in diesem Jahr biete die Feierstunde außerdem auch immer eine gute Möglichkeit, sich in einem fröhlichen Rahmen mit aktuellen politischen Themen auseinanderzusetzen.

Das Event ist auch über Brackenheim hinaus bekannt. Um die 600 Besucherinnen und Besucher aus der gesamten Region kämen Jahr für Jahr zur Feierstunde, so Heinrich. Um den Vortrag Röttgens hat der Musikverein Brackenheim das Rahmenprogramm gebildet, ebenso ist auch Bürgermeister Thomas Csaszar (parteilos) zu Wort gekommen.