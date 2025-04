Ein vermutlich gezielt ausgelöster Feueralarm hat die Deutsch-Abiturprüfung an einem Schwäbisch Haller Gymnasium gestört. Für knapp 15 Minuten wurde die Prüfung unterbrochen.

Mitten in der Deutsch-Abiturprüfung sind Schülerinnen und Schüler des Erasmus-Widmann-Gymnasiums in Schwäbisch Hall von einem unerwarteten Feueralarm überrascht worden. Für knapp 15 Minuten mussten die Abiturientinnen und Abiturienten am Dienstagvormittag ihre Prüfungen unterbrechen. Noch ist unklar, ob damit die Prüfung wackelt und wiederholt werden muss.

Der Grund für die Prüfungsunterbrechung: Ein Unbekannter hat offenbar gezielt die Scheibe eines Feuermelders eingeschlagen. Die Feuerwehr rückte wie vorgeschrieben an. Doch genau in der Zeit ging nichts mehr. Schulleiter Ralph Schröder geht davon aus, dass der Alarm ausgelöst wurde. Denn die Feuerwehr konnte keinen Brand feststellen.

Die Schülerinnen und Schüler mussten den Prüfungsraum verlassen, konnten jedoch nach der Unterbrechung zurückkehren. Die Prüfungszeit wurde entsprechend verlängert, erklärte Schröder.

Prüfungsrecht ist Ländersache: Muss Deutsch-Abitur wiederholt werden?

Doch trotz der Nachholzeit bleibt ein bitterer Beigeschmack und rechtliche Unsicherheit. Denn es könnte sein, dass die Abi-Prüfung aufgrund des Zwischenfalls möglicherweise wiederholt werden muss. Ein Blick nach Uelzen bei Hamburg (Niedersachsen) zeigt, dass solche Fälle durchaus Konsequenzen haben können. Dort muss nach einem ähnlichen Vorfall vor einigen Tagen die Prüfung wiederholt werden.

Allerdings gilt: Prüfungsrecht ist in Deutschland Ländersache. Die Entscheidung aus Niedersachsen hat daher keine unmittelbare Auswirkung auf Baden-Württemberg.

Prüfung in Schwäbisch Hall in Gefahr?

Ob die Prüfung in Schwäbisch Hall ebenfalls angefochten oder wiederholt werden muss, ist derzeit noch unklar. Eine Antwort des zuständigen Regierungspräsidiums in Stuttgart steht noch aus. Die Polizei ermittelt wegen des mutmaßlich vorsätzlichen Alarms. Wer hinter dem Vorfall steckt, ist bislang unklar.

Schwäbisch Haller Schule im Fokus: Mehrere Einbrüche im April

Der Feueralarm reiht sich in eine Serie von Vorfällen am Erasmus-Widmann-Gymnasium ein: Allein im April wurde gleich dreimal in das Schulgebäude in der Berliner Straße eingebrochen. Zuletzt verschaffte sich jemand gewaltsam Zutritt, beschädigte eine Scheibe, stahl mehrere Laptops und hinterließ Farbschmierereien an den Wänden.

Bereits zuvor wurden Tablets und Bargeld entwendet. In einem weiteren Fall flüchteten zwei jugendliche Tatverdächtige, darunter eine weibliche Person, nachdem sie von einer Lehrerin entdeckt wurden. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen und bittet um Hinweise.