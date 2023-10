Fechten: Künzelsauer Fechterinnen unter den besten Deutschlands

In Künzelsau findet am Wochenende das erste nationale Ranglistenturnier im Fechten statt. Für die U20 entscheidet sich, wer sich für die internationalen Turniere qualifiziert.

Der Fecht-Club (FC) Würth Künzelsau (Hohenlohekreis) veranstaltet am 21. und 22. Oktober den Würth Cup im Fechten. Am Samstag treten die U20 Fechterinnen und Fechter an, am Sonntag die Erwachsenen. Für die Jugend geht es darum, wer im Winter an den internationalen Turnieren teilnehmen wird. Der FC ist ganz vorne mit dabei. Die Fechterinnen und Fechter treten ausschließlich in der Disziplin "Säbel" an und belegen dort einige der obersten Plätze. So steht Lena Stemper vom FC in der Altersklasse U20 aktuell deutschlandweit auf dem ersten Platz.

FC Fechterinnen mit Chance auf internationale Rangliste

Doch nicht nur Lena Stemper hat einen der Top Ränge in Deutschland erfochten. Unter den besten zwölf Fechterinnen ihrer Altersklasse sind auch Tiziana Nitschmann (Rang 3), Josephine Kober (Rang 10) und Kora Jasmin Hartmann (Rang 12). Die Top 12 qualifizieren sich am Samstag für die internationalen Turniere im Dezember, wo sie dann gegen die besten U20-Fechterinnen der Welt antreten. Für Josephine Kober und Kora Jasmin Hartmann geht es also ums Ganze, können sie den Rang halten sind sie unter den besten U20-Fechterinnen weltweit. Denn am Wochenende, so der sportliche Leiter des FC, Dominik Behr, entscheide sich final, wer tatsächlich international antreten darf. Behr hofft natürlich darauf, dass diese vier Athletinnen auch den Sprung in die internationale Rangliste schaffen. Für Stemper und Nitschmann scheint das schon klar zu sein, Kober und Hartmann müssen am Samstag nochmal alles geben.

Auch die Erwachsenen und Herren starten am Wochenende

Und auch bei den Erwachsenen, der Senior-Klasse, spielt der FC Würth Künzelsau ganz oben mit. Die Hälfte der Top 12, die sich für die Weltrangliste qualifizieren, gehört zum FC. Hier treten teilweise auch Damen aus der U20 an. Allerdings wird für sie am Sonntag noch nicht final entschieden, wer in die internationale Rangliste einziehen wird.

Natürlich fechten auch die Herren am Wochenende in Künzelsau. Hier schneidet der FC Würth Künzelsau nicht ganz so gut ab. Lediglich in der U20 sind bereits zwei Fechter unter den besten zwölf. Das sind Karl Dünger (Rang 5) und Enrico Reifschneider (Rang 10). Doch auch sie haben die Chance in die internationale Rangliste einzuziehen.

Das Turnier startet am Samstag um 10 Uhr, am Sonntag um 16 Uhr. Die Finalkämpfe sind für Samstag ab 9:30 Uhr für Sonntag ab 15 Uhr angesetzt.