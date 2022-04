Unter Drogen: Drive-In am Schnellrestaurant mit Transporter beschädigt

per Mail teilen

Der Fahrer eines Kleintransporters hat am Freitag am Drive-In eines Schnellrestaurants in Schwäbisch Hall die Beschilderung beschädigt. Das meldet die Polizei. Anschließend wurde er aufgefordert, zur Unfallaufnahme zur Seite zu fahren und zu warten. Stattdessen fuhr der Mann davon. Ein anderer Autofahrer verfolgte den Mann laut Polizei, bis er von einer Polizeistreife angehalten werden konnte. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer des Transporters unter Drogeneinfluss stand und keinen Führerschein hat. Der Schaden beträgt laut Polizei etwa 1.500 Euro.