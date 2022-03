Fast 30.000 Euro auf Spendenkonto für Kriegsflüchtlinge in Partnerkreis

per Mail teilen

Auf dem Spendenkonto des Kreises Schwäbisch Hall für den polnischen Partnerlandkreis Zamość sind binnen einer Woche bereits 28.700 Euro eingegangen. Die eingehenden Geldspenden kommen der Versorgung der in Zamość eintreffenden Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zugute. Zudem werden von dort aus Hilfskonvois mit Arzneien und anderen dringend benötigten Gütern in den ukrainischen Landkreis Tscherwonograd entsendet. Zahlreiche Einzelspenden sind von Privatpersonen und Firmen eingegangen. Der Kreis Schwäbisch Hall hatte bereits vor Einrichtung des Spendenkontos 10.000€ an den Landkreis Zamość als Spende für Arzneimittel und Medikamente überwiesen.