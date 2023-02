Fastnachtshochburg Bühlertann ist hochmotiviert nach Pandemie

In Bühlertann wird traditionell groß Fastnacht gefeiert, wie auch an diesem Wochenende. Doch die Sorge war da, Vereinsmitglieder in der Pandemie zu verlieren.

Immer mehr Fastnachtshochburgen starten in die Saison – so auch Bühlertann (Kreis Schwäbisch Hall). Das ganze Wochenende finden Prunksitzungen statt. Auch das Fastnachtskomitee Bühlertann sorgte sich allerdings, ob nach drei Jahren Pause noch genügend Unterstützer zu finden seien. Deshalb habe der Vorstand im Herbst eine Umfrage gemacht, erklärte Paul Schmieg aus dem Vorstand dem SWR. Es habe nur positive Rückmeldungen gegeben. "Wir haben mittlerweile schon mehr Helfer, wie wir eigentlich benötigen. Also es hat wirklich super eingeschlagen und gestartet." Großer Umzug in Bühlertann Auch die Wagenbauer für den großen Fastnachtsumzug am 19. Februar seien mit viel Engagement dabei, so Paul Schmieg. Es würden wieder über 50 Gruppen teilnehmen.