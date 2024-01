Närrisches Treiben drinnen und draußen in Heilbronn-Franken

Am Wochenende kommen Faschingsfreunde wieder in der ganzen Region auf ihre Kosten. Egal ob bei den Umzügen, auf den verschiedenen Prunksitzungen oder beim Kinderfasching.

In Heilbronn-Franken wird am Wochenende wieder geschunkelt und gefeiert. Prunksitzungen, Umzüge und Kinderfasching stehen an vielen Orten wieder auf dem Terminkalender der Faschingsvereine.

Großer Faschingsumzug in Ellhofen

In Ellhofen (Kreis Heilbronn) geht der erste der großen Faschingsumzüge im Unterland über die Bühne. Am Sonntag werden beim Umzug tausende Narren erwartet. Die Sulmtalnarren starten um 13.31 Uhr mit dem großen Gaudiwurm, der sich dann durch den Ort schlängeln wird. Rund 2.000 Aktive machen Stimmung, verteilt auf 127 Gruppen aus 55 Vereinen.

Zimmerner Hore feiern Jubiläum

Die Zimmerner Hore feiern in Grünsfeld-Zimmern (Main-Tauber-Kreis) mit einem großen Umzug am Sonntag um 14:01 Uhr ihr elfjähriges Jubiläum. Der Ort ist bereits herausgeputzt und wartet auf viele Zuschauerinnen und Zuschauer, die gemeinsam mit den Hore feiern und schunkeln.

Prunksitzungen in Bad Wimpfen und Gundelsheim

In Gundelsheim und Bad Wimpfen (beides Kreis Heilbronn) finden weitere Prunksitzungen am Samstagabend statt, jeweils die vierte in dieser Saison. In Külsheim (Main-Tauber-Kreis) feiern die FG Brunnenputzer ihre erste Prunksitzung. Am Samstag findet auch die Prunksitzung des Hardthauseners Carnevalverein in Hardthausen-Gochsen (Kreis Heilbronn) in der Gemeindehalle statt.

Fasching für die Kleinen

Die Bad Rappenauer Wolfsstecher feiern Kinderfasching am Sonntag um 14:31 Uhr im Bad Rappenauer Ortsteil Zimmerhof (Kreis Heilbronn). In Kreßberg (Kreis Schwäbisch Hall) veranstalten die Sportfreunde Leukerhausen-Mariäkappel einen Kinderfasching. Auch in Langenbrettach-Langenbeutingen (Kreis Heilbronn) wird ab 14:00 Uhr Kinderfasching in der Talhalle gefeiert. In Wertheim (Main-Tauber-Kreis) findet die WCW-Kindersitzung in der Main-Tauber-Halle statt. Es gibt wieder ein volles Programm mit viel Tanz, Show und jeder Menge gute Stimmung.